لا أستهين بسيد البلد .. نبيل الحلفاوى يضع رؤيته لمباراة الأهلي والاتحاد في الكأس

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يضع فيه رؤيته لمباراة النادى الأهلى مع فريق الاتحاد السكندري فى دور قبل النهائى فى بطولة كاس مصر.

وقال نبيل الحلفاوي: "أتمني أن يكون التشكيل الأساسي غدا شاملا لكل الأسماء التي لم تشارك في النهائي الإفريقي باستثناء حراسة المرمى".

وأضاف نبيل: "إراحة من شاركوا في النهائي ضرورة قصوى استعدادا لنهائي الكأس والسوبر الإفريقي وأيضا لإعداد الجدد.. لا أستهين بسيد البلد لكني أثق فيمن لم يشاركوا في النهائي".

وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. جاء ذلك بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي تولى المهمة منذ شهرين تقريبا لينجح في حصد بطولة الدورى المصري وبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تمتلك طابعا خاصا في صدور جماهير "التالتة شمال". وعاندت الجميلة السمراء خزائن بطولات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، حيث وصل الأحمر إلى النهائي مرتين عامي 2017 و2018 وفشل في تحقيق اللقب التاسع. وكان آخر تتويج للنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عام 2013، وحقق الفوز على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. وما زالت البطولات أمام النادي الأهلي وموسيماني لتحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، حيث يستعد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء الموافق 1-12، بينما يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش ضمن منافسات نفس الدور بالبطولة.