شقيق مصور فتاة هرم سقارة: "ما نعرفهاش" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف عمرو محمد شقيق مصور فتاة هرم سقارة أن شقيقه يعمل في مهنة التصوير ولا يعرف مهنة أخرى، ولا يستطيع أن يرفض أو يحدد مكان التصوير لأنه ملك صاحب الصور

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن شقيقه تم القبض عليه منذ أمس، مشيرا إلى أنه يقوم بالتصوير في أماكن عدة ولا يوجد مكان معين للتصوير.

وأوضح أن المصور ليست له علاقة بمكان وطبيعة الصور فهذا يحدده صاحب الطلب، مؤكدا: "ما نعرفش سلمى الشيمي وعرفناها عن طريق شقيق المصور بحكم مهنته".