أول تعاون بينهما.. أصالة تطرح أغنية الفرق الكبير مع تركي آل الشيخ

والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ وألحان نواف عبد الله وتوزيع خالد عز.

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أعلن عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر". وكتب تركي: "بكره الساعه ٩ اغنيتي معاك وأول تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور". من جانب أصالة أعربت مؤخرا عن إعجابها بكلمات الأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي بتويتر. وكتبت أصالة، "الأغنية غير عاديّة ومو طبيعيّة.. غايه بالسهولة وتفاصيل لا تخطر على البال.. عشقتها .. تحدّتني وتحدّيتها.. حلوة بطريقة ساحرة.. طيّبة متلّ قلّبك أبوناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّي سعادة وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيرة ابن الرّياض البار".

كانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ. وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.

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