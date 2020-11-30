نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان أشرف عبد الباقي ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

يتحدث "أشرف" خلال اللقاء عن ذكريات طفولته مع والديه، وعلاقته بزوجته وأولاده، والحب الأول في حياته، وكذلك تعاونه الفني مع محمد هنيدي، ونجاح نجوم مسرح مصر، وموقفه من مسرح محمد صبحي، وسبب عدم نجاحه في السينما، وتكرار تجربة تقديمه للبرامج التلفزيونية.

يبث اللقاء يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc.