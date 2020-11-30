نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالإنابة عن دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتح دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب والقمص أبرام إيميل وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل الذي يفتح أبوابه للجمهور من اليوم وحتى4 ديسمبر .

وأوضح الحاج أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيره الثقافة قد وجهت بإهداء مجموعة من إصدارات الهيئة الحديثة لمكتبة الكاتدرائية استكمالا للمكتبة التي أهدتها وزارة الثقافة للكنيسة العام الماضي.

كما بحث الحاج علي مع القمص أبرام أوجه التعاون التي يمكن أن تقام مع مكتبة الكاتدرائية لخدمة روادها.

وضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل ومكتبة الأسرة وكتب للطفل بالإضافة إلى الكتب الأجنبية بلغات متعددة.

جدير بالذكر أن الموعد المقرر للافتتاح الخميس 26نوفمبر ولكن نظرا لسوء الأحوال الجوية بالاسكندرية تم تأجيله أربعة أيام.

حضر الافتتاح د. أحمد بهي الدين نائب رئيس هيئة الكتاب ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وقام الحاج على بمرافقة القمص أبرام بجولة تفقدية شملت مكتبة الكاتدرائية وقاعات الدراسة والبحث واختتمت مراسم الافتتاح بتبادل الدروع والتكريم.