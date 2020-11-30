طرح الإعلان الترويجي لمسلسل DNA لدانييلا رحمة ومعتصم النهار

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة Eagle Films لصاحبها المنتج جمال سنان، البوستر الدعائي الأول لمسلسل DNA الذي يجمع الممثل السوري ​معتصم النهار​ والممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​.

العمل مؤلف من 10 حلقات، من إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا، ويضم عدد من الممثلين أبرزهم الممثل اللبناني عمار شلق، ومن المقرر عرض العمل على شاهد VIP خلال الأيام المقبلة.

ويجمع العمل بين دانييلا ومعتصم لأول مرة، ويقدم قصة إجتماعية غريبة جداً، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، شغلت يوماً الرأي العام العالمي، في قالب دراميّ مشوق مليء بالإثارة والأكشن.