كارمن بصيبص وظافر العابدين ينتهيا من تصوير "عروس بيروت"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهي فريق عمل مسلسل "عروس بيروت" من تصوير الجزء الثاني من المسلسل وظهر في الصورة فريق العمل يرتدي كمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتدور قصة مسلسل "عروس بيروت"، حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم