نجم مسرح مصر يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

احتفل الفنان محمد توب نجم مسرح مصر بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى اليوم واقتصر الحضور على الاهل والمقربين من العروسين.

وحرصت على حضور الحفل من الفنانين الفنان اشرف عبد الباقى الذى كان شاهدا على عقد قرانه كما حضر محمد عبد الرحمن وعلي ربيع وأوس أوس ومصطفى خاطر وويزو.

وكان اخر أعمال الفنان محمد توب مسرحية "صباحية مباركة" والتى تعرض حاليا على مسرح الريحانى.

ويذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.