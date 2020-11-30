ردود أفعال غاضبة من المشاهير على قصة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني:"عيب"

خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني لازال متصدرًا اهتمام الجمهور، بعد تسريب تفاصيل من المشادة التي زعم البعض أنها كانت النقاش الأخير بينهما بعد خلافهما مؤخرًا، ولم يتوقف الأمر على تعليقات الجمهور على أزمة الهضبة ودينا، لكن أيضًا حرص عدد من المشاهير على إبداء رأيهم في تلك الأزمة التي شغلت الجميع في الأيام الماضية.

أسما شريف منير تنتقد مسربي تفاصيل خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب

كان أحدث هؤلاء، أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير التي انتقدت من يقوم بتسريب تفاصيل المشادة التي وقعت بين الثنائي، لوسائل الإعلام، لافتة إلى أنه من الطبيعي أن يحدث خلافات بين أي ثنائي، سواء كان لهما علاقة بالوسط الفني أم لا، وكتبت أسما عبر فيسبوك: "نفسي أعرف المصدر قليل الأصل اللي بيحكي أدق التفاصيل اللي بين عمرو دياب ودينا، واضح إنه قريب ومش بيصون العيش والملح، عيب، البيوت أسرار.. ربنا يبعد عنا الناس دي يا رب".

وأضافت: "النجوم على فكرة بشر عادي بيتخانقوا وبيخرجوا عن شعورهم.. واللي بيكتب خبر يفضح في حد كده إيه إحساسك؟ انت/انتي مش فاكرين انه ذنب، كله عقابه عند ربنا الستار.. البشر بقي مرعب بجد والله".

سلوى محمد علي مستاءة من إقحام اسم إنعام سالوسة في أزمة الهضبة

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أيضا الفنانة المصرية سلوى محمد علي علقت على تطورات الأمر والعلاقة بين الثنائي، والأنباء التي انتشرت بأن الهضبة وقت خلافه مع دينا، كان يحاول جعلها تشعر بالندم عندما قال لها إنها كان بيدها أن تصبح ممثلة شهيرة مثل فاتن حمامة، ولكنها اختارت أن تصبح في مثل شهرة إنعام سالوسة.

وقالت سلوى محمد علي مستنكرة إقحام اسم النجمة القديرة إنعام سالوسة في القصة، وقالت عبر حسابها على فيسبوك: "حكاية دينا وعمرو ماتخصنيش خالص.. دا موضوع شخصي جدًا، والتكهن باللي حصل مايخصش حد.. اللي يخصني في الموضوع اسم الفنانة القديرة إنعام سالوسة، اللي ذكر من غير سبب".

وتابعت: "يعني لم يتم الاكتفاء باسمي المعنيين ولكن حشرت اسم سيدة تحرص دائمًا على خصوصيتها.. سيدة لا نراها في البرامج ولا نسمع أخبارها.. فجأة وهي قاعدة كافية خيرها شرها يتحشر اسمها في موضوع مايخصهاش.. عيب والله".

زوجة أحمد الفيشاوي تدعم دينا الشربيني

نادية الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي كانت من أوائل المشاهير الذين علقوا على الأمر ودعموا دينا الشربيني في العلن، حيث نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني خلال تواجدها في كواليس فيلم "30 مارس" الذي تتعاون فيه دينا مع الفيشاوي، وقررت نادية الكامل دعمها بكلمات رقيقة وأشادت بها وبموهبتها، وعلقت قائلة: "ست البنات وخفيفة الروح وجميلة الطلة.. طيبة قلب واحترام.. وبنت جميلة ناعمة ونجمة وموهوبة من يومها".

وتعتبر نادية الكامل زوجة أحمد الفيشاوي من أول المشاهير الذين قرروا التلميح إلى أزمة دينا الشربيني والهضبة، ومساندة دينا ودعمها والوقوف في صفها، تزامنًا مع انتشار تفاصيل قصة خلافها مع عمرو دياب، بعد قصة الحب التي جمعتهما طوال الفترة الماضية.

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