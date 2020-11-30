قيس الشيخ نجيب يحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده برسالة مؤثرة:"حفرت مطرحك في قلوب الناس"

قيس الشيخ نجيب أحيا الذكرى الثامنة لوفاة والده الفنان والمخرج السوري محمد الشيخ نجيب، وتحدث نجل المخرج الراحل عن مسيرة والده وكيف استطاع أن يترك اثرا واضحا في قلوب محبيه.

قيس الشيخ نجيب عن والده: "حفر مطرحه في قلوب الناس"

قيس الشيخ نجيب نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة تذكر فيها والده الراحل المخرج محمد الشيخ نجيب، وأوضح من خلالها على أنه لا يزال يتذكر والده وتحديد مع كل من يلتقي به ويتحدث عن سيرته الطيبة، وأكد الفنان السوري على أن والده استطاع أن يحفر اسمه في قلوب محبيه بسبب صدقه في تعامله مع الأخرين فكتب: "أكتر شي بيعزي غيابك، وقت بشوفك بعيون الناس يلي بيعرفوك و يلي ما بيعرفوك لما بيلتقو فيي و يقولولي الله يرحم ابوك و بتطلع من القلب، ذكرك دائما في محبة و احترام و بسمة و لمعة عين، وحفرت مطرحك بقلوب الناس بدون اي كذب أو إدعاء كنت حقيقي مع حالك و مع الآخرين لحد الثمالة وكنت مآمن بيلي حاسس فيه و بدك توصلو لدرجة التمرد، و بنفس الوقت كنت الانسان يلي بيعشق الحياة باأكبر و أصغر تفاصيلها".

قيس الشيخ نجيب يحيي الذكرى الـ8 لوفاة والده

قيس الشيخ نجيب أكد أن رغم مرور ما يقارب الـ8 سنوات على رحيل والده المخرج محمد الشيخ نجيب لكنه لا يزال حاضر معه أمام عينه، ودعى الفنان السوري له فكتب: "صارو تمن سنين يا أبو قيس وكل لحظة بتذكرك و بتخطر عبالي فيها بشوفك عّم تبتسم و عيونك عّم يضحكو، الله يرحمك بابا حبيبي و يجعل مثواك الجنة، ويرحم جميع أحبابكن و يصبركن على فراقهن"، العديد من النجوم تفاعلوا مع الرسالة التي نشرها قيس الشيخ نجيب فعلق الفنان نيكولا معوض قائلا: "حبيبي يا قيس، انا اشعر بك يا صديقي، الله يخليه عايش من خلالك ويخليك عيلتك يارب"، كما سانده كل من الفنانة صفاء سلطان، وشكران مرتجى، وطلال مارديني، وندين تحسين بيك، وماغي بو غصن، وندى أبو فرحات.

آخر أعمال الفنان والمخرج الراحل محمد الشيخ نجيب

محمد الشيخ نجيب الفنان الراحل قدم خلال مسيرته الفنية كممثل العديد من الأعمال الناجحة والتي وصلت إلى 42 عمل،كما قدم كمخرج ما يقارب من الـ 18 عمل كان آخرها مسلسل "الزالزال" في عام 2010، ومن أشهر الأعمال التي قدمها مسلسل "قمر بني هاشم"، والمسلسل الشهير " ألو جميل ألو هناء" لكل من أيمن زيدان، والمعتزلة نورمان أسعد.