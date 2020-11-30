8 صور من كواليس "نسل الاغراب"..أحمد مالك وداش بالزي الصعيدي

أحمد داش وأحمد مالك خطف كل منهما الأنظار بظهورهما المختلف في الصعيد قبل ساعات من بداية تصوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.

أحمد داش وأحمد مالك بالزي الصعيدي

أحمد داش نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور من كواليس الاستعداد لمسلسل "نسل الأغراب" الذي سوف يبدأ تصويره خلال الساعات القادمة، أحمد داش ظهر في الصور بصحبة الفنان أحمد مالك في محافظة سوهاج بمصر وكل منهما يرتدي الزي الصعيدي، وأشاد العديد من المتابعين بالظهور المختلف لكل من الثنائي معا، بينما حرص الفنان أحمد داش على شكر أهالي الصعيد على استقبالهما ومساعدتهما فكتب الفنان المصري تعليقا قال فيه: "مع حبايبنا وأهلنا في الصعيد اللي شالونا فوق راسهم أهل بيت الكاشف من قرية كوم شقاو بمحافظة سوهاج".

أنغام تعلق على صور أحمد داش ومالك بالزي الصعيدي

محمد سامي مخرج مسلسل "نسل الأغراب" قد نشر كذلك صورة لأحمد مالك وأحمد داش أثناء تواجدهما مع أهالي الصعيد استعدادا لتصوير المسلسل الجديد، وأكد محمد سامي أن الثنائي مالك وداش يتواجدان بين الأهالي من أجل التدريب على الشخصيات قبل أن انطلاق التصوير يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، محمد سامي علق على الصورة التي نشرها لكل من أحمد مالك وداش فكتب: "أولادي حمزة الغريب وسليم الغريب في سوهاج بيذاكروا وبيستعدوا لتصوير مسلسل (نسل الأغراب) بعد بكره إن شاء الله"،

الفنانة أنغام علقت على الصورة التي نشرها محمد سامي قائلة: "ألف مبروك وبإذن الله ينجح زي عادتك ويكسر الدنيا"، ورد محمد سامي عليها قائلا: "هيكسر الدنيا إن شاء الله بصوتك اللي بيلمس قلوب الوطن العربي كله يا أجمل أنغام في الدنيا".

أحمد السقا وأمير كرارة أبطال مسلسل "نسل الأغراب" لمحمد سامي

"نسل الأغراب" من الأعمال المهمة والمنتظر عرضها في شهر رمضان 2021، حيث يتعاون في العمل الجديد مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان أحمد السقا، وأمير كرارة، و مي عمر، وإدوارد، ومحمد علاء، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وهبة مجدي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وكان آخر مسلسل شارك في بطولته الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة" والذي عرض في عام 2019، بينما كان آخر عمل شارك فيه الفنان أمير كرارة مسلسل "الإختيار" الذي عرض في عام 2020 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.