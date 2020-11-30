الإعلامي العراقي فه ر مان ناشاد يتعاقد على برنامج "قلب مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الإعلامي العراقي الشهير فه ر مان ناشاد، مع إحدى الفضائيات المصرية الخاصة على تقديم برنامج جديد بعنوان "قلب مصر" يذاع ثلاث مرات أسبوعيًا اعتبارا من شهر يناير المقبل.

ومن جانبه أكد العراقي فه ر مان ناشاد، على سعادته بالتعاقد مع فضائية مصرية كون مصر هي نبض العالم العربي، مؤكدا أن برنامجه الجديد يحمل العديد من المفاجآت والانفرادات في عالم السياسة والمال والاقتصاد. يذكر أن فه ر مان ناشاد تعاقد مطلع العام الماضي مع فضائية ال تي سي اللبنانية، على برنامج إخباري سياسي قدم من خلاله العديد من الإنفرادات داخل الشأن اللبناني الأمريكي وصولا إلى فوز الرئيس بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وهزيمة ترامب الساحقة.

تعاقد الإعلامي العراقي الشهير فه ر مان ناشاد، مع إحدى الفضائيات المصرية الخاصة على تقديم برنامج جديد بعنوان "قلب مصر" يذاع ثلاث مرات أسبوعيًا اعتبارا من شهر يناير المقبل.

ومن جانبه أكد العراقي فه ر مان ناشاد، على سعادته بالتعاقد مع فضائية مصرية كون مصر هي نبض العالم العربي، مؤكدا أن برنامجه الجديد يحمل العديد من المفاجآت والانفرادات في عالم السياسة والمال والاقتصاد.

يذكر أن فه ر مان ناشاد تعاقد مطلع العام الماضي مع فضائية ال تي سي اللبنانية، على برنامج إخباري سياسي قدم من خلاله العديد من الإنفرادات داخل الشأن اللبناني الأمريكي وصولا إلى فوز الرئيس بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وهزيمة ترامب الساحقة.