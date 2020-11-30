يحلل العالمي أحمد حسام ميدو بداية من اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المباريات الهامة محليا وعالميا .
ويبدأها اليوم بحلقة إستثنائية عن مباراة القرن نهائي بطولة الأندية الابطال بأفريقيا. ويتحدث فيها العالمي عن كل ما يتعلق بخارج الملعب وكواليس اللقاءات الهامة وأطلق ميدو فيها مجموعة من التصريحات الساخنة مثل أن المباراة لو أعيدت عشرة مرات لن يخسر الزمالك وأنه توقع هدف الاهلي القاتل وأخبر حسام غالي به قبل إحرازه.
وكشف ميدو في الحلقة سر الجماهير التي تواجدت في مدرجات الفريقين، على أن تكون باقي حلقات البرنامج كل يوم جمعة، وتكون مدة الحلقة ما بين خمس وعشرة دقائق. يتحدث فيها ميدو عما لا يستطيع الحديث عنه عبر الفضائيات أو برنامجه
وسيتم إطلاق البرنامج على قناة Tayarah Play عاليوتيوب. وعبر صفحة أحمد حسام ميدو أيضا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو برة الملعب.. برنامج جديد يجمع طيارة والعالمي عاليوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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