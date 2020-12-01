في ذكرى وفاته.. رفض أسرة بشارة واكيم تركه للمحاماه وعمله بالفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير بشارة واكيم، أحد رواد السينما المصرية، وأحد أهم فناني مصر في عصره.

رفضت عائلته تركه للمحاماة وعمله في الفن ببداية مشواره، فعندما انضم إلى فرقة جورج أبيض اضطرته أحد مشاهد التمثيل إلى حلق شاربه، وطرده أخيه الأكبر من المنزل لأنه رأى أن بشارة واكيم تخلى عن رمز الرجولة ليعمل مشخصاتي، فاضطر للمبيت بأروقة المسرح.

عمله في الفن أيضًا كان سببًا في فسخ خطوبته من جارته التي كانت أول فتاة أحبها، فشل في الحب مرة أخرى بعدما عرض على الفنانة ماري منيب الزوج لكنها رفضته، فاتخذ قرارا بعدم الزواج نهائيا.

هوايته المفضلة كانت صيد السمك وكان يشاركه النجم عماد حمدي رحلات الصيد.