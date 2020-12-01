شاهد..صور جديدة من حفل زفاف نجم مسرح مصر

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في الإحتفال بعقد قران وزفاف نجم مسرح مصر " مصطفى توب " على "ندي مكي" بفيلا أوان بالحزام الأخضر .

شهد علي عقد القرآن الفنان أشرف عبد الباقي وكان ضمن الحضور نجوم مسرح مصر منهم مصطفي خاطر، واوس اوس، ومحمد عبد الرحمن ، ووائل عوني، ومصطفى بسيط، وسارة درزاوي، ويزو وزوجها الفنان شريف حسني وسليمان عيد، احمد فهيم، حامد شراب، محمد انور، إبرام سمير، صميده، سامح حسين والشيف علاء الشربيني.

ويذكر ان افتتح النجم أشرف عبدالباقي مساء الخميس أولى أيام عرض مسرحيته الجديدة "اللوكاندة" والذي يشاركه في البطولة كلا من حمدي المرغني وويزو ودياب وابرام سمير ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين شاركوا من قبل بمسرحية كلها غلط، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.

ويقدم عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب مسرحية، حيث انها تعتبر اول مشروع مسرحي يتم تقديمه في هيئة "سيت كوم" بمصر والوطن العربي، حيث أن المسرحية بها عدة مواضيع يتم تناولها بطريقة كوميدية، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح المصري والعربي.

يتم عرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين، ويتم بيع التذاكر بسعر موحد ١٠٠جنيه وذلك من خلال شباك المسرح أو من موقع تيكتس مارشيه.

مسرحية " اللوكاندة" من بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى،و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، واحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا،و احمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، واحمد اشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى، ومن تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، مدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب و سينرجي.