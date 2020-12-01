قالوا لـ دوت الخليج.. ندى بسيوني: ساحر النساء في مراحله الإنتاجية الأخيرة .. أشرف عبد الباقي: سعيد بتقديمى حفل افتتاح مهرجان القاهرة العريق

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها انتهت وفريق عمل فيلم «ساحر النساء» من تصوير مشاهد الفيلم كافة، لافتة إلى أن الفيلم يدخل مراحله الإنتاجية الجديدة، وأنها لا تعلم متى سوف يتم طرحه في السينمات. وحول أعمالها الدرامية خلال الفترة المُقبلة، قالت ندى بسيوني، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها لم تتعاقد على أي عمل درامي جديد حتى الآن، لافتة إلى أنها منشغلة بتصوير برنامجها، وسوف تعلن عن أعمالها فور التعاقد رسميًا عليها. وأضافت «بسيوني» أنها تواصل تصوير برنامجها الجديد على قدم وساق بشكل يومي، لافتة إلى أنها منشغلة بالبرنامج خلال الفترة الحالية.

أعرب الفنان أشرف عبد الباقى عن سعادته بمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 والتى من المقرر ان تنطلق فى 2 ديسمبر المقبل. وقال أشرف فى تصريح لـ "دوت الخليج" : سعيد بتواجدى فى مهرجان القاهرة الذى يعد أحد أعرق المهرجانات المصرية وتقديمى حفل الافتتاح يعتبر بالنسبة لى وسام على صدرى.

عبرت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل "الوجه الآخر" الذي عرض مؤخرا أمام ماجد المصري. وقالت مادلين طبر لـ دوت الخليج: "إنني فوجئت بأن قصة المسلسل من تأليف ماجد المصري، ووجدت أن العمل مكتوب بشكل احترافي ومرتب بشكل جذبني خاصة أن العمل من واقع مجتمع وناقش عددا كبيرا من القضايا التي تهم المشاهد". وأضافت: "لم تكن المرة الأول التي تجمعني به خاصة أننا قدمنا سويا مسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006 وكنت أقدم شخصية راقصة فى فترة الحرب العالمية الأولى. قالت الفنانة مادلين طبر إنها سعيدة بالتعامل مع فريق عمل مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري. وتابعت: "تفاجأت بموهبة وأداء الفنانة نسرين طافش، فهي فنانة موهوبة وجسدت الدور أكثر من رائع إضافة إلى أنني استمتعت بالتعاون مع الفنان ماجد المصري والكواليس كان يسودها الحب".