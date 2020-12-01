أخبار الفن..معلومات لا تعرفها عن فتاة هرم سقارة.. جوهرة تثير الجدل مع محمد منير

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي حالة من الجدل الواسع بسبب جلسة التصوير الجريئة التى خضعت لها أمام هرم سقارة وهو الأمر الذى دفع الكثير للهجوم عليها كونها اعتمدت فى جلسة التصوير على إثارة الجدل.

خطف الفنان سامي جوهر، الأنظار إليه بعد ظهوره في برنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"؛ حيث يعد هذا الظهور الأول له بعد 44 عامًا من تقديمه مسرحية "شاهد ما شفش حاجة".

نشرت الفنانة جوهرة صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى وذلك اثناء تواجدها مع الكينج محمد منير وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع.

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يضع فيه رؤيته لمباراة النادى الأهلى مع فريق الاتحاد السكندري فى دور قبل النهائى فى بطولة كاس مصر.

احتفل الفنان محمد توب نجم مسرح مصر بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى اليوم واقتصر الحضور على الاهل والمقربين من العروسين.