نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مباركة" يحصد جائزة المهرجان المغاربي للفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم "مباركة" للمخرج المغربي محمد زين الدين بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم في وجدة الذي اختتم دورته التاسعة، يوم الأحد.

والفيلم من بطولة فاطمة عاطف ومهدي العروبي وأحمد المستفيد وحنان القباني ونسرين آدم.

وقال المخرج المغربي عبد السلام الكلاعي رئيس لجنة التحكيم إن الجائزة ذهبت إلى "مباركة": "لقوة أداء ممثليه، ولعمق رؤيته الإخراجية، وإتقانه التقني، ولفهمه العميق لظروف المنطقة التي صُور فيها".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي "فترية" إخراج وليد الطايع، فيما فاز المغربي حسن بنجلون بجائزة الإخراج عن فيلمه "من أجل القضية".

وأقامت جمعية سيني مغربط الدورة التاسعة للمهرجان المغاربي للفيلم عبر المنصات الرقمية استثنائيا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 12 فيلما فاز بالجائزة الكبرى فيلم "عطر" للمخرج المغربي الحسين شاني، وذهبت جائزة الإخراج إلى التونسي أمين لخنش عن فيلم "قصة حقيقية".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "طيف الزمكان" للمخرج المغربي كريم تجواوت.

وقال رئيس المهرجان خالد سلي في كلمة الختام: "كنت أظن أن فراق وتوديع الضيوف والمشاركين بعد دورة افتراضية سيكون أخف وأقل تأثيرا من لحظات الفراق بعد نهاية كل دورة من الدورات السابقة، لكن وبكل صدق عندي إحساس بأن الفراق هذه السنة أشد، لأن عدد ضيوفنا ولو على المستوى الافتراضي قد تضاعف مرات ومرات".

وأضاف: "لقد كنا عائلة مغاربية صغيرة، مع تواجد بعض الأصدقاء من خارج المغرب الكبير، وقد صرنا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي عائلة كبرى تمتد إلى كل بقاع العالم".