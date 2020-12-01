فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة رانيا يوسف

تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف اليوم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 1 ديسمبر 1973، وتعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية حاليا، بعد أن نجحت فى تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة .

وحصلت "رانيا" على ليسانس آداب - قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، ثم عملت بعد ذلك كعارضة أزياء، كما ظهرت فى عدد من الإعلانات، لتشارك بعدها فى بعض الأعمال الدرامية من أبزرها مسلسل "عائلة الحاج متولي"، والذى جذب أنظار المنتجين اليها.

وقد كشفت رانيا يوسف قبل أقل من عام فى احد البرامج التليفزيونية عن عمرها، حيث أكدت أنها تبلغ 46 عاما، أى أنها أكملت اليوم عامها الــ46 مؤكدة أنها من الفنانات اللاتى لا يخشين الإفصاح عن سنهن الحقيقي.