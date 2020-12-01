عبد الرحمن أبو زهرة يكشف عن موقف مع أحمد زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن إعجابه بالفنان أحمد زكي، مضيفة: "شوفته على المسرح واحد متقمص خمس شخصيات أبهرني جدًا وكان لسه طالب في المعهد قولت له إنت عبقري يخربيتك وهتبقى ممثل كبير جدًا".

وأضاف أبو زهرة، خلال لقائه في برنامج" صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس" أنه الراحل أحمد زكي، اتبسط جدا أن اتقابلنا في فيلم "ارض الخوف".