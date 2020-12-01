مصطفى قمر يشارك جمهوره بصورة من تدريباته على سباق الخيل

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهو يمتطي حصانا أبيض.

وظهر مصطفى قمر وهو يتمرن مع شقيقه حمادة قمر على ركوب الخيل وعلق قائلا "بستعد للسباق الجاي، صديقي محمد هارون هو اللي بيمرَّني عنده أنا وحمادة أخويا".

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من ضمن الحضور: يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة .

و ضم الحفل عدد من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلىء على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح سويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا.

وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 اغانى فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها