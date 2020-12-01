في عيد ميلاده.. تعرف على أمنية الفنان رامز أمير

يوافق اليوم 1 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان رامز أمير، الذي بدأ مشواره الفني عام 2004؛ من خلال مشاركته في مسلسل "شرف فتح الباب" مع الفنان يحيي الفخراني.

وكشف رامز امير في لقاء تلفزيوني له منذ فترة قصيرة عن أمنيته التي كان يحلم بها وحققها بالفعل خلال هذا العام قائلا:" أنا سعيد لمشاركتي في فيلم حملة فرعون لأني كنت أتمنى أن أقدم هذه النوعية من أفلام الأكشن، وكنت أتمرن كثيرا حتى أتمكن من لعب الدور بـ إتقان".

وتعاقد رامز مؤخرا على بطولة فيلم جديد ينتمى إلى نوعية أفلام الأكشن ولم يعلن عن أى تفاصيل بشأنه.

يذكر أن الفنان رامز أمير يشارك فى فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن الفنان رامز امير نشر صورة له من خلال حسابه عبر تطبيق التواصل الاجتماعى " انستجرام " وظهر فيها الصورة وهو نائم فى الهواء . وعلق رامز على الصورة قائلا " نايم شوية بس يا جماعة مفيش حاجة اه و اللى يقولك ده فوتوشوب قوله يبقى انت متعرفش رامز امير كويس ". وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التليقات كالاتى : "لو نيوتن كان شاف الصورة دي مكنتش الفيزياء حتتعمل - عارفين انك خطير الكواليس بقي - نوم بوضعية الباركور - اي يسطا كمان شويه هطير ف الشارع - لا مستحيل ده فوتوشوب صح طب احلف". و علق الفنان رامز أمير، على مهاجمة الجمهور له خلال ظهوره في مهرجان الجونة، قائلا: الناس مش متعودة أن ممثل مصري يقدر يعمل النوع دا من الأكشن، معقبا: معظم التعليقات لم تحزنني بالعكس كنت فخور وفرحان بيها وكنت بضحك معاهم". وقال "أمير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إن هناك الكثير من الفنانين بالخارج فعلوا مثل هذه الحركات على السجادة الحمراء، معقبا: دا مش عيب والكثير من الممثلين قاموا بتلك الحركات ولكن إحنا عندنا عقدة الخواجة". وتابع: أنا بفتخر بكوني أول ممثل مصري عربي يصل إلى هذا المستوى من حيث الإتقان لتلك الحركات، وأنا بسوَّق نفسي واجتهد. وأضاف، سعيد للغاية وفخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أن العمل فى الفن ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالفن وقسم أخر تسويقى، ولكن هناك الكثير لا يعلم هذا الامر. وأشار إلى أنه يقوم بالتمرين والتدريب يوميا حوالى 7 ساعات على رياضات التايكوندو والباركور وأنه إنسان رياضى أكثر من كونه ممثل. يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي. ومن المقرر أن يشارك أمير كرارة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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