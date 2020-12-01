آسر ياسين يعلن عرض فيلم رسائل البحر على منصة نتفلكس

أعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه القديم رسائل البحر، على منصة الأفلام العالمية نتفلكس.

ونشر أسر ياسين صورة له من احتفاله مع طاقم عمل الفيلم وعلق عليها قائلا "رسائل البحر على نتفلكس".

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها آسر ياسين لـ"دوت الخليج" مؤخرا، أكد أنه يشعر ببعض أعراض الإنفلونزا، وأنه في انتظار نتيجة التحليل الذي سيؤكد إصابته بكورونا من عدمه، ولكنه عاد لينفي عبر لقاء تليفزيوني إجراءه أي مسحة من الأساس.

وقال آسر ياسين: "عملت اختبار البصل وباكل فصين ثوم كل يوم، ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت علي أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".

ربما ينتظر آسر ظهور عدد آخر من الأعراض، وربما تراجع عن تصريحاته بشأن إجرائه مسحة لسبب ما، ولكن حفاظا على الخصوصية سنحتفظ بالدليل على تصريحاته الخاصة ونتمنى له السلامة.

وكان الفنان آسر ياسين قد مازح جمهوره عبر خاصية "ستوري" بتطبيق التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، بمقطع فيديو داخل الجاكوزي، حيث علق على الفيديو : "الكورونا وإحنا بنغليها".