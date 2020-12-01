فيديو حلا الترك ترفع قضية على والدتها منى السابر والأخيرة تبكي وتوجه رسالة مؤثرة

حلا الترك أقامت دعوى قضائية ضد والدتها منى السابر في ظل تصاعد الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة، بعد ترك حلا الترك حضانة والدتها وانتقالها للعيش مع والدها المنتج محمد الترك.

منى السابر تكشف رفع ابنتها حلا الترك قضية عليها

وكشفت منى السابر، والدة حلا الترك، مفاجأة صادمة في الخلاف بينها وبين ابنتها، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "اي تي بالعربي"، إن ابنتها حلا الترك أقامت دعوى قضائية ضدها، وأضافت إن حلا الترك ليس في يدها أن تعادي والدتها وترفع قضية عليها، ولكن المحيطين بها هم من اتخذوا القرار، لذلك تطلب من الجمهور عدم اتخاذ موقف ضد حلا الترك لأنهم لا يعرفون الظروف المحيطة بها.

منى السابر تبكي بسبب أزمتها مع ابنتها حلا الترك

ولم تتمالك منى السابر دموعها أثناء الحديث عن ابنتها حلا الترك، وقالت إنها رأت ابنتها في المحكمة وشعرت إنها تريد أن تسلم عليها وتتحدث معها ولكنهم منعوها، ووصفت تلك اللحظة بالشعور البشع، وقالت إنها لا تريد أن ترى ابنتها في ذلك الموقف ولا ترى نفسها في ذلك الموقف، وأضافت إن رسالتها في الحياة كأم أن تجعل أبنائها يعيشون حياة صحية.

ووجهت منى السابر في نهاية حديثها رسالة إلى ابنتها حلا الترك وقالت إنها في النهاية أم ولن تشعر حلا بذلك لأنها ما زالت طفلة، وأضافت إن حلا ستظل ابنتها وطلبت منها أن تشعر بوالدتها وبما تعانيه بسبب حرمانها منها، وتمنت أن تراها قريباً في دبي وإنهاء الخلافات بعيداً عن المحاكم.

تصاعد الخلافات بين حلا الترك ووالدتها منى السابر

وتصاعد الخلاف بين منى السابر وابنتها حلا الترك في الفترة الأخيرة، ونشرت منى السابر عدة فيديوهات لمحت به إلى وجود أزمة كبيرة مع ابنتها، وهددت بكشف المستور في الأمر في الوقت المناسب، وقالت في آخر فيديو لها:" الكل قاعد يتابع ها القضية من زمان وتعرفون اني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا بستغل الرأي العام.. لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت.. بس أنا في فترة من الفترات صمتت حفاظًا على مشاعر أولادي.. لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع".

ونشرت منى السابر قبلها صورة مع ابنتها حلا الترك من طفولتها، ولمحت إلى جحود ابنتها تجاهها، وذلك بعد ان انتقلت حلا للعيش مع والدها المنتج محمد الترك، قبل أن تترك العيش مع والدتها وتنقطع العلاقة بينهما، وكشفت حلا في تصريحاتها الإعلامية الأخيرة إنها تخطط للاستقلالية عن أسرتها بالتزامن مع دخولها الجامعة، وترغب في استكمال دراستها في الخارج.