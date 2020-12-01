أول ظهور للفنان سمير غانم بعد خضوعه لعملية جراحية.. فيديو وصور

سمير غانم طمأن الجمهور على حالته الصحية اليوم بعد فترة من التكتم على مرضه وعلى خضوعه لعملية جراحية، وظهر لأول مرة في كواليس مسرحيته "لما الزهر يلعب".

أول ظهور لسمير غانم بعد أزمته الصحية

ونشرت الفنانة إيمان السيد صورة لها من كواليس مسرحية "لما الزهر يلعب"، بعد عودتها للعروض من جديد، وظهر بها الفنان سمير غانم وسط فريق المسرحية، في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة، والتي أصيب بها في شهر سبتمبر الماضي، وتكتم سمير غانم وأسرته على الأمر، ونفوا وجود أزمة صحية له وأشاروا إلى أنها مجرد فحوصات طبية روتينية.

سمير غانم يعود للمسرح بعد عمليته الجراحية

وعاد سمير غانم إلى المسرح في عروض مسرحيته "لما الزهر يلعب"، بعد تعافيه من الأزمة الصحية، وتلقى تحية كبيرة من الجمهور وفريق المسلسل بسبب حضوره الأول بعد الأزمة الصحية، وظهر على خشبة المسرح وهو يتكئ على عصا، وفي حالة معنوية جيدة، ونشر فريق المسرحية فيديو للحظة انتهاء العرض وتحية الجمهور لسمير غانم وأبطال المسرحية.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت عن طريق الخطأ على مرض الفنان سمير غانم، وذلك بعد غيابه عن حفل زفاف شقيقها أمير شاهين، وكذلك غياب زوجته دلال عبد العزيز، وقالت إن دلال تتواجد برفقة سمير غانم بسبب مرضه وإجرائه لعملية جراحية، وذلك على عكس ما قالته أسرته والتي نفت مرضه، وهو ما أقلق الجمهور على حالته الصحية خاصة بعد غيابه عن الظهور طوال الشهور الماضية.

سمير غانم يقلق الجمهور على حالته الصحية

وتداولت عدة شائعات في الفترة الأخيرة حول الحالة الصحية للفنان سمير غانم-80 عام- بسبب التكتم على حالته، ونفى في بداية انطلاق الشائعات مرضه أيضاً في تصريحات صحفية، قبل أن يعود إلى عروض مسرحيته "الزهر لما يلعب"، والتي تعتبر آخر أعماله الفنية والتي قدمها هذا العام مع الفنانة شيرين بجانب عدد من النجوم الشباب، وشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف في العرض الأخير، وشارك سمير غانم في السنوات الأخيرة في عدة أعمال درامية أبرزها في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع ابنته دنيا سمير غانم، ومسلسل "سوبر ميرو" مع ابنته إيمي سمير غانم في رمضان قبل الماضي 2019.