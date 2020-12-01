انتهاء التجهيزات الخاصة بانطلاق تصوير مسلسل نسل الأغراب

انتهى المخرج محمد سامي من التجهيزات الخاصة بإطلاق تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

وقام سامي بمعاينة أماكن التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخارجها، كما انتهى من تجهيز ديكورات الحلقات الأولى من المسلسل، استعدادا لبدء التصوير خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

"نسل الأغراب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، والصراع بين بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة، كما أن المسلسل يسلط الضوء على العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.

المسلسل بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبد الحميد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي".