بعد ظهوره في مساء dmc.. على ربيع ينشر صورة مع إيمان الحصري

علق الفنان على ربيع على ظهوره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء dmc على قناة dmc، حيث نشر على ربيع صورة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، مع مقدمة البرنامج، بعد انتهاء الحلقة، وعلق عليها: "حلقة ممتعة جدا والله #مساء_dmc".

وكشف الفنان علي ربيع، خلال الحلقة عن أنه حصل علي جائزة أفضل ممثل على مستوي جامعات مصر بأكملها والذين أعطوه الجائزة هما دكاترة ومعلمين معهد التمثيل، ولكن عندما تقدم للالتحاق بالمعهد رسب ولم ينجح، معلقا: "الدكاترة في المعهد هما اللي أدوني جائزة أحسن ممثل.. إزاي أسقط؟.. أنا كنت هتجنن".

وأضاف «ربيع» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه عند دخوله لامتحان معهد التمثيل للالتحاق به وهو أمام الدكاترة قالوا له ما هي الاعمال التي قمت بتجهيزها لعرضها علينا، فقال "انا حفظت مشهدين.. أول مشهد لغة عربية فصحي.. والتاني عامي" فقالوا له أعرض أول مشهد، فقال "إن .." فاستوقفوه وقالوا له تفضل بالخروج".

وتابع علي ربيع، أن عند سؤاله لسبب رفضه بالالتحاق للمعهد كانت الإجابة ان الاستايل الخاص به لم يكن مطلوبا ذلك العام، موضحا أن كل عام يطلب المعهد أشكالا معينه للانضمام به.

وأوضح علي ربيع، أن جميع المواهب التي اكتسبها في الفن والعمل الفني بشكل عام كانت من خلال تواجده في الجامعة، مضيفا أنه حصل علي جائزة أفضل ممثل على مستوى جامعات مصر بأكملها.

ونشر علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر علي ربيع في الصورة بتيشرت منتخب مصر في الاستاد و علق عليها: "بقميص منتخب مصر ببارك للأهلي والزمالك علي نهائي أفريقيا كلنا واحد كلنا بنشجع مصر و الماتش يطلع جميل ويشرف الكورة المصرية قدام العالم كله وبما ان دي حاجه اول مره تحصل فالبطولة ديه ان فريقين مصريين في النهائي"

و تابع :"فقررت ان شاء الله الفريق الكسبان معزوم علي مسرحيه #صباحيه_مباركه علي حساب الأستاذ اشرف عبد الباقي لأنه منتج العرض .. معلش أنا دبستك يا استاذ اشرف #علي_ربيع"

وكان فيلم "الخطة العايمة" حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.