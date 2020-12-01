عبد الرحمن أبو زهرة: "خليت مراتي تسيب التمثيل بسبب الغيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه بسبب غيرتة الزائده وحبه الشديد لزوجتة، جعلها تترك التمثيل، وتتفرغ فقط للكتابة.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، "كنت بحبها أوى وغيور أوى وكنت بعشقها وكنت كل ما أروح المسرح اتفرج أغير عليها قولتلها وأقنعتها بلاش مسرح كل ما آجى مسرحية ليكى ينزلى اللوز".