بعد شهر من طرحها.. الجو جميل لـ عمرو دياب تقترب من 4 ملايين مشاهدة

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

ويذكر ان و من ناحية أخرى يكشف الحساب الرسمي للفنانة دينا الشربيني، على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أنها قامت بعمل متابعة لـ زينة عاشور -زوجة عمرو دياب- وابناؤها الثلاثة (جانا وكنزي وعبدالله).

وبتتبع الحسابات السابق ذكرها، تبين أن كلًا من «جانا وكنزي» أعادا متابعة دينا الشربيني، في ظل رفض الأم (زينة عاشور) وابنها «عبدالله»، ما يشير إلى أن «الشربيني» حاولت التصالح مع زوجة عمرو دياب، لكن الأخيرة رفضت هذا التصالح.

ويرجح تصرف كلًا من دينا الشربيني، وزينة عاشور، إلى الأخبار التي انتشرت حول أن الأخيرة تقف عائقًا أمام زواج عمرو دياب من أخرى بسبب الحقوق التي يكفلها لها القانون الإنجليزي كزوجة، باعتبار أنها حاملة لهذه الجنسية هي والهضبة.