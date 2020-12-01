بعد شهر من طرحها.. الجو جميل لـ عمرو دياب تقترب من 4 ملايين مشاهدة

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".
يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.
ويذكر ان و من ناحية أخرى يكشف الحساب الرسمي للفنانة دينا الشربيني، على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أنها قامت بعمل متابعة لـ زينة عاشور -زوجة عمرو دياب- وابناؤها الثلاثة (جانا وكنزي وعبدالله).
وبتتبع الحسابات السابق ذكرها، تبين أن كلًا من «جانا وكنزي» أعادا متابعة دينا الشربيني، في ظل رفض الأم (زينة عاشور) وابنها «عبدالله»، ما يشير إلى أن «الشربيني» حاولت التصالح مع زوجة عمرو دياب، لكن الأخيرة رفضت هذا التصالح.
ويرجح تصرف كلًا من دينا الشربيني، وزينة عاشور، إلى الأخبار التي انتشرت حول أن الأخيرة تقف عائقًا أمام زواج عمرو دياب من أخرى بسبب الحقوق التي يكفلها لها القانون الإنجليزي كزوجة، باعتبار أنها حاملة لهذه الجنسية هي والهضبة.
وتصدر الفنان عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد نشوب خلاف كبير بينهما على مدار الأيام الماضية.
وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع انستجرام، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وأخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم انستجرام وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".
وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.
من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد شهر من طرحها.. الجو جميل لـ عمرو دياب تقترب من 4 ملايين مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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