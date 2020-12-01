بعد ساعات من طرحها.. الفرق الكبير لـ أصالة تقترب من مليون مشاهدة

حققت أغنية "الفرق الكبير" للنجمة اصالة اكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناتها باليوتيوب، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله ، توزيع: خالد عز.

اغنية "الفرق الكبير" تعد التعاون الاول الذى يجمع الفنانة اصالة بالمستشار تركى ال شيخ .

وكان المستشار تركي آل الشيخ عن موعد طرح أغنية "الفرق الكبير" والتي يتعاون فيها مع أصالة، وذلك من خلال تغريدة على تويتر كتب فيها: "أصالة، بكرا الساعة 9 أغنيتي معاك وأوّل تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور".

وتفاعلت أصالة مع التغريدة وأعربت عن حماسها بنزول الأغنية وكتبت "بإنتظارها اليوم بكلّ حماس وأكيد هالأوّل تعاون بموضوع بهالكمّ من الشّعور حيكون أحلى هديّه إلي ولكلّ النّاس" وتابعت " باقي كمّ ساعه أنا عمّ عدّهم ونسمع ونقول".