أخبار الفن| رانيا يوسف تحتفل بميلادها الـ47.. وذكرى وفاة سامية جمال

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

تحتفل الفنانة رانيا يوسف اليوم، بعيد ميلادها الـ47 حيث إنها من مواليد 1 ديسمبر 1973، وتثير الفنانة الجدل دائما، بسبب إطلالاتها الجريئة التي تظهر بها سواء في جلسات التصوير أو بالمناسبات المختلفة، ووجهت لها الكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب إطلالاتها الأخيرة فى مهرجان الجونة السينمائى.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز المحطات الزوجية في حياة الفنانة رانيا يوسف ..

المنتج محمد مختار

يعتبر المنتج محمد مختار اول ازواج رانيا يوسف حيث ارتبطت في بداية حياتها الفنية به رغم فارق السن الكبير بينهما وتعرضت لموجة من الانتقادات بأنها تزوجته لمصلحتها واستمر زواجهما حوال 12 عاما وانجبت ابنتيها نانسي وياسمين

وفي عام 2011 فاجأت رانيا الجميع بخبر طلاقها من مختار واعلنت عن اسباب طلاقهما بوصفه "بخيل" ولا ينفق على بناته ودخلت معه ساحات القضاء للحصول على نفقة.

رجل الأعمال كريم الشبراوى

تزوجت رانيا يوسف بعد ذلك من رجل الاعمال كريم الشبراوي ولم يدم زواجهما سوى 4 اشهر فقط حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا ما دفعها للاعتراف بأنها نادمة على الزواج منه بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

اتهمته بالنصب عليها وعلى بناتها وانه هو من وضع لها المخدرات والاسلحة في سيارتها اثناء القاء القبض عليها في 2012، مؤكدة انه كان يسعى لتدميرها.

رجل الأعمال طارق عزب

وتزوجت للمرة الثالثة والأخيرة من رجل الأعمال طارق عزب الذي تحدثت كثيرا عن سعادتها معه واهتمامه ببناتها وحبه لهما.

ولم يكتب لهذه الزيجة أيضا الاستمرار وانفصلت عنه بعد زواج دام 6 سنوات واعربت رانيا يوسف عن اعتزازها بصداقة رجل الأعمال طارق عزب بعد انفصالهما .

انتهى المخرج محمد سامي من التجهيزات الخاصة بإطلاق تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

وقام سامي بمعاينة أماكن التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخارجها، كما انتهى من تجهيز ديكورات الحلقات الأولى من المسلسل، استعدادا لبدء التصوير خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

"نسل الأغراب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، والصراع بين بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة، كما أن المسلسل يسلط الضوء على العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.

المسلسل بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبد الحميد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي".

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سامية جمال التي رحلت عن دنيانا في مثله (1 ديسمبر) من عام 1994.

تزوجت الفنانة سامية جمال من الفنان رشدي أباظة لمدة 17 سنة، لكنه ذهب إلى لبنان وتزوج من صديقتها صباح، في زيجة غريبة أتت صدفة، دون تخطيط مسبق، لم تتحمل سامية جمال الصدمة، وطلبت الطلاق من رشدي أباظة، رفض رشدي أباظة في البداية بسبب حبه لها، لكن مع إصرار سامية جمال وافق رشدي أباظة على الطلاق، لتنتهي قصة حب دامت أكثر من 17 سنة.

وتزوجت سامية جمال في بداية حياتها الفنية، من شاب أمريكي يدعى عبد الله كينج.

وسبق أن قالت سامية جمال خلال لقائها مع الإعلامي طارق حبيب أن حب عمرها هو الفنان فريد الأطرش، رغم اعتقاد الكثيرين أن حب عمرها هو الفنان رشدي أباظة، وأضافت أن حالة الحب بينها وبين فريد الأطرش كانت واضحة لكل من عرفهما.

وأوضحت أنها كانت تتمنى الزواج ايضا فى بداية حياتها من الملك فاروق حيث أصبحت راقصة القصر في هذا الوقت حيث شاهدها الملك فاروق في احد المحلات مع فريد الأطرش وأُعجب فيها وأُطلق عليها اسم راقصة مصر الرسمية في هذا الوقت ولكن زواج الملك فاروق من الملكة ناريمان بدد حلمها.

يحتفي مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما العالمية.

ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 4 نسخ مرممة لأشهر 4 أفلام في مسيرته، كما ينظم المهرجان بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، احتفالية خاصة بإقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي ميمو كاتارينيتش، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي "أرواح فيليني" من إخراج سيلما ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج عام 2020، ويعد الفيلم محاولة جديدة للكشف عن بعض أسرار وكواليس أعمال فيليني الخالدة.

فيليني مخرج وكاتب سيناريو إيطالي، مواليد 20 يناير 1920 في رومانيا، لعائلة متوسطة الحال، أرسلته للتعلم في المدارس الكاثوليكية، وظهر تأثيرها بوضوح في أعماله إذ كان دائم النقد للأفكار الكاثوليكية رغم وجود نظرة روحانية قوية في نفس الوقت.

تأثر فيليني منذ طفولته بعروض السيرك وفنانين المسرح الهزلي المتجول والتي كانت دائمة العرض في مدينته الصغيرة، حتى أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، وتوالت بعد ذلك أفلامه والتي صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما العالمية، وتزوج فيليني من الممثلة الإيطالية جوليتا ماسينا في عام 1943 وظلا معًا حتى وفاته في 31 أكتوبر 1993 بروما إثر أزمة قلبية.

وفي السطور التالية نرصد لك الأفلام المعروضة للإحتفاء بمئوية فيليني في مهرجان القاهرة السينمائي