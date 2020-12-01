منى الشاذلي تتصدر تويتر بعد استضافة محمد الشناوي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #منى_الشاذلي بعد استضافتها محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي في برنامجها.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الشناوى معكم مني الشاذلي علي CBC حلقة جميله" و "‏جماعه مني الشاذلي مبتجيش غير خميس وجمعه.. اشمعنا حلقة الشناوي اتعرضت النهارده".

وقال أخرون "‏منى الشاذلى بس تخصص اهلى لما زمالك اخد بطوله الكنفدراليه مفكرتش حته تجيب لاعب من لاعيبه زمالك تعمل معاه لقاء، ام الاهلى الاعيبه منتشرين فى كل البرامج " و "‏لقاء الشناوي مع مني الشاذلي كان جميل جدا بجد شخص محترم وعاقل كده ".

واضاف اخرون "‏حلقه الشناوي مع مني الشاذلي عظمه" و" ‏الشناوي مع مني الشاذلي كيوت اوي الصراحه ".

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يذكر أن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، قام بتقليد سعد سمير لاعب الأهلي على الهواء، وقام بتأدية رقصة يُشتهر بتأديتها سعد سمير.

وشارك محمد الشناوي في فقرة ترفيهية مع الإعلامية منى الشاذلي، وقام بتنفيذ عدد من الأحكام التي وضعتها منى الشاذلي في حال عدم إجابة الأسئلة.

كما قام محمد الشناوي بالغناء مع الجمهور هتاف " 11 راجل في الملعب» الخاصة بتشجيع الفريق"، وذلك اثناء استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي".

وفي سياق متصل قال محمد الشناوي،:" نشعر بالفخر بصعود فريقين من دولة واحدة لنهائي دوري ابطال أفريقيا، ووجود نهائي أفريقيا في على ارض مصر أمر مشرف للغاية ونادي الزمالك عمل مباراة جيدة وفي النهاية دي كورة ".

وتابع محمد الشناوي:" نهائي دوري ابطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك مشرف وأفريقيا بأكملها تابعت نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك ".

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفاوة كبيرة وذلك بعد حصد النادي الأهلي لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وردد جمهور منى الشاذلي هتافات:" أهلاوي أهلاوي بطل أفريقيا الشناوي.. شنو شنو".