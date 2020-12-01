جيجي حديد في جلسة تصوير خلال فترة حملها.. صور

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور لها خلال فترة حملها في ابنتها، بعد مرور أسابيع على ولادتها.

وحققت الصور اكثر من 4 ملايين علامة إعجاب لايك ، وظهرت في الصور وحبيبها المغني البريطاني زين مالك يداعبها.

وكانت جيجي حديد أعلنت عن استقبال مولودتها الجديدة بتعليق قالت فيه :"ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا".

ولدت جيجي حديد وترعرعت في لوس أنجلوس. والدها هو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد (أمها هولندية، ووالدها من أصل فلسطيني. يصل نسبها من جهة والدها حسب قولها إلي ظاهر العمر أمير الناصرة. لجيجي اثنان من الأشقاء الأصغر سنا: الأخت بيلا، والأخ أنور.

وكلاهما أيضا عارضا أزياء. لديها أيضا اثنان من الأخوات الكبار من جهة والدها: مارييل وآلانا. بعد طلاق والديها، تزوجت والدتها من المنتج الموسيقي دايفيد فوستر، ولديه خمس بنات. في عام 2013، تخرجت حديد من مدرسة ماليبو الثانوية، حيث كانت قائدة فريق الكرة الطائرة، فضلا عن كونها متسابقة خيل.

بعد المدرسة الثانوية انتقلت إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء. درست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.

شفت حديد في عام 2014 أنها تم تشخيصها بمرض هاشيموتو، وتكرر هذا في عام 2016.

اعتدي "فيتالي سيديوك" علي حديد في عام 2016، ودافعت عن نفسها منه.

بدأت حديد مواعدة المغني الإنجليزي زين مالك في أواخر عام 2015، وظهرت حديد في فيديو أغنية زين بيلوتوك. ظهر الثنائي معا كذلك في أغسطس عام 2017 علي غلاف مجلة فوغ، وهما الثنائي الثالث الذي يظهر علي غلاف فوغ، وأيضا قاما بحملة لـفيرزاتشي كثنائي، مع كون حديد هي المصور. في 13 مارس عام 2018، أعلن الثنائي حديد ومالك عن انفصالهما في بيانات منفصلة علي وسائل التواصل الاجتماعي. في يونيو عام 2018، أكدت حديد عودة علاقتهما من جديد علي وسائل التواصل الاجتماعي