نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "نسل الأغراب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم صناع مسلسل"نسل الأغراب" في تصوير المشاهد الأولى لهم، وذلك بصعيد مصر وتحديدًا في محافظة سوهاج، والمسلسل تدور أحداثه في الصعيد، ومن المُقرر عرضه في رمضان المُقبل.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم إنجي المقدم، محمد مهران.

وفي سياق آخر، أوشك الفنان أحمد السقا، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث يتبقى له يومان وينتهي من التصوير نهائيًا، والفيلم يُشارك في بطولته منى زكي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، شيماء سيف، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، وهو إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.