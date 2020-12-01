نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليم الذهبي يطلق ألبومه الشعري بعنوان "عشرون عامًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق سليم الذهبي ألبومه الشعري الأول تحت عنوان "عشرون عاماً"، متضمناً ثمان قصائد بصوته المميز من أشعار الدكتور نور الله قدورة، بأصوات الفنانتين يارا ماهر وزينة أفتيموس، واضعاً أمام الجمهور أسلوباً جديداً مختلفاً في عالم إلقاء القصائد، تعاون فيها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في توزيع وطرح الألبوم عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب، ومن خلال المكتبات الإلكترونية الموسيقية المتخصصة مثل ديزيرDeezer.

وضمت كل قصيدة بصوته لحناً خاصاً تعاون سليم الذهبي بها مع الموسيقار رضوان نصري في تلحينها وتوزيعها موسيقياً، وتمت عملية التسجيل والإنتاج باستوديوهات Vision 3000 في مدينة دبي للإعلام.

وقد جاءت القصائد الثمانية جميعهاً بصوت سليم الذهبي في الإلقاء الشعري، لتكون أربعة منها مغناة بصوت الفنانة يارا ماهر وهي أحبك ما بقيت، أحببته، آلام على الحب وقصيدة أهيم به، لتكون ثلاث قصائد أخرى مغناة بصوت الفنانة زينة أفتيموس وهي، عشرون عاماً، في غابة، وقصيدة أسير العشق، ليتفرد الذهبي بصوته فقط في القصيدة الثامنة بالألبوم التي حملت عنوان كل النساء.