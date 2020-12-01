نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى المفتى تنضم لقائمة أبطال فيلم"ماما حامل" مع ليلى علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة هدى المفتي على المشاركة في فيلم "ماما حامل" الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

فيلم "ماما حامل" بطولة نانسى صلاح، حمدي الميرغني، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامى مغاورى، وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى المفتي السينمائية فيلم "بنات ثانوى"، وهو من إخراج محمود كامل، تأليف أيمن سلامة، بطولة هنادي مهنى، مي الغيطي، جميلة عوض، ميدو عادل، مايان السيد.