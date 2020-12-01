في اليوم الوطني الـ49 للإمارات.. أحلام: كلنا في الرخاء شعبك وجندك ساعة الشدة

غردت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر"، للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي.

وكتبت أحلام قائلة: " كلنا في الرخاء شعبك وجندك ساعة الشدة #اليوم_الوطني49 #الامارات ".

ونشرت أحلام مع التغريدة فيديو أغنية لها بعنوان "العلوم الغانمة"، و من كلماتها " علومك غانمه دايم .. وعزك عـزي يـا بـلادي ومجدك منهو يْطوله ومن مـثـله ومـن قدّه؟ نفاخر باسمك ورسمك وتاريخك والامجادي وكلنا في الرخا شعبك وجندك ساعة الـشـده علومك غانمه دايم .. وعزك عـزي يـا بـلادي ومجدك منهو يْطوله ومن مـثـله ومـن قدّه؟ ".

الأغنية من كلمات: حسان العبيدلي، الحان: احمد الهرمي، توزيع: زيد نديم، مكس وماسترينغ: م. جاسم محمد، مونتاج وتنفيذ: باهي أبوجوخه.

و الجدير بالذكر أنه تزينت مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات.

و أُضيء كل من برج خليفة، والمقر الرئيسي لشركة أدنوك، ومبنى سوق أبوظبي المالي العالمي، ومبنى بلدية مدينة العين الرئيسي، ومارينا مول، وجامعة خليفة، وفندق W بصور وكلمات وعروض ضوئية مستلهمة من مسيرة الاتحاد وقيمه التي أرساها الآباء المؤسسون احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

وفي 2 ديسمبر، ستزين عروض ضوئية مبهرة واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

وتمثل الاحتفالات في هذا العام تدشينًا لاستعدادات احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والذكرى السنوية الخمسين لقيام الاتحاد.

وعلى صعيد آخر يذكر أن الفنانة أحلام حرصت على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

كانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".