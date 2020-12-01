خالد زكي يرد على شائعات مرضه ببرنامج واحد من الناس.. الجمعة

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة والشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية والشخصية، وعلاقته بزملائه في الوسط الفني.

كما يكشف خالد زكى عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام و علاقته بأحفاده عمر وكريم، ويطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية.

ويكشف زكى عن دوره مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد بالحب هنعدى.

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة.

وكان الفنان الكبير خالد زكى قد عبر عن انزعاجه من تردد شائعات تتحدث عن تدهور حالته الصحية، وطالب الجميع بتحري الدقة في مثل هذه النوعية من الأخبار التي تؤثر سلبًا على الفنان وأسرته.

كانت إحدى الصفحات على فيسبوك نشرت صورة للفنان خالد زكى مرفقة بتعليق تؤكد تدهور حالته الصحية بسبب المرض ومطالبة الجمهور بالدعاء له، وهو الخبر الذي ثبت عدم صحته لاحقًا.

وهدفت هذه الصفحة لتحقيق الانتشار "والشير" بهذا الخبر غير الصحيح وهو ما حدث بالفعل لدرجة أن عددا من الفنانين شارك منشورها عبر صفحاتهم، ما أثار القلق حول صحة الفنان.

وأحدث أعمال الفنان خالد زكي مسلسل "ولاد تسعة" الذي تم عرضه في عام 2019.

يذكر أن الفنان خالد زكي كان قد صرح في برنامج "بوضوح" ان عفاف شعيب قامت بضربه حقيقة في كواليس مسلسل الشهد والدموع قائلا: اولا انا وعفاف أصدقاء منذ سنوات وكنا نصور مشهد سويا ضمن مشاهد مسلسل "الشهد والدموع" ومن المفترض ان عفاف تضربني علي وجهي، لكنها كانت خجولة لذلك "انا استفزتها عشان نصور المشهد"، فقامت عفاف بضربي علي وجهي حقيقة، وشعرت بالألم.