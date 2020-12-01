حبيبتي الجميلة.. شاهد الراقصة دينا بصحبة عايدة رياض

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها تجمعها مع الفنانة عايدة رياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا مرتدية بلوزة ذات ألوان متعددة، مع بنطلون جينز باللون الأزرق الغامق، تاركة شعرها الطويل ذو اللون الأسود منسدلًا على كتفيها، مع لوك ميك اب باللون الوردي الهادئ.

بينما ظهرت عايدة رياض مرتدية بلوزة باللون الأزرق الجميل، بدون أن تتكلف بوضع ميك أب، معتمدة على جمالها الطبيعي.

و علقت دينا على الصورة قائلة : " حبيبتي الجميلة #عايدة_رياض .. نهاركم سعيد و يومكم كله خير يارب ".

وجاءت أبرز التعليقات من قبل المتابعين على الصورة كالأتي :

بحبك و بحبها جدا – نهارك جميل و يومك كله سعادة – صباح الجمال يا قمرات – وحشتينا.

يذكر أن الفنانة دينا شاركت فى السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق و مجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، و مدير التصوير هيثم زانيتا و إخراج محمد بكير.

ولدت دينا في روما في إيطاليا، احترفت الرقص و عمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، و انضمت لفرقة رضا الاستعراضية ، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، و حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة.

وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينيات القرن العشرين و قررت الاعتزال و ارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت دينا شهرتها في تسعينيات القرن العشرين و كانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات و الروسيات و قلة من المصريات في مصر.

يذكر أنه سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» و أنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.