أروى جودة لـ دوت الخليج: أقرأ عددا من السيناريوهات بعد نجاح نمرة اتنين

وأعربت أروى جودة عن سعادتها في أن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات.

وأضافت: هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الإهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً."

وحول الدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: "ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا! أنا متحمسة جدًا لعرض "نمرة اتنين" على "شاهد VIP"، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلام ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد VIP" وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته."

كشفت أروى جودة عن الجانب الإيجابي الذي حدث لها بسبب الحجر المنزلي لفيروس كورونا، وقالت فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن هذا ساعدها كثيرا لان تقترب من عائلتها.

ووجهت رسالة إلى الجمهور، وقالت لهم :"إن السلبية من الممكن أن نحولها إلى إيجابية إذا أردنا، وعلينا أن نجدد من أنفسنا ونتأقلم ونحب الحياة".

كانت أروى جودة عبرت عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة لـ"دوت الخليج"، إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".

وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.