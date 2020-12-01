1 ديسمبر يوم نوال الزغبي.. شاهد كيف احتفلت به

نشرت الفنانة نوال الزغبي تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

وتحتفل نوال الزغبي اليوم 1 ديسمبر بيومها المخصص لها من قبل معجبيها للاحتفال بها.

وقالت نوال الزغبي: "كل سنة وقبل #socialmedia و #1december بتحتفلوا بيوم #نوال_الزغبي و صار يوم مميز لالي، انتوا الحب والوفاء والدعم و السعادة بحياتي، بحبكن كتير #myfans اصدقائي المخلصين شكرا happynawalday# ".

وخصص جماهير ومعجبي الفنانة نوال الزغبي يوم 1 من ديسمبر كل عام، للاحتفال بها والتعبير عن مدى حبهم لها، ودعمها في كل أعمالها.

وجاءت التغريدات من قبل المعجبين ردًا على تغريدة نوال الزغبي كالآتي:

- ما في فنانة بتعامل الفانز بنفس معاملتك بتعاملينا معاملة الأصدقاء يا ليت الكل يتعلم منك يا ذهبية.. بنحبك كتير.

- أنا فخورة إني واحدة من الفانز تبعك الله يخليك لنا يا رب.

- حبيبة قلبي انتي الله يخليك ياحلا نوال في الدنيا.

وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن".

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج : محمد المقهور.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، و يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم " أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ" النجمة الذهبية " نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التي تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى أنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاتها فى كل الدول.