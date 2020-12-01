وفاء عامر لـ دينا الشربيني: انتى موهوبة ومثلة شاطرة ربنا معاكى

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة للفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت عليها: "انت موهوبة و مثلة شاطرة ربنا معاكي .. مخلصة ربنا معاكي يا جدعة - لقيتني عايزة أكتب كده❤️ "

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- ممنوع الوقوف في وجه الهضبة.

- تخبلل دينا اموت عليهه ????❤️

- ربنا يوفقها ويرشدها للخير

والجدير بالذكر هناك عدة روايات أشيعت مؤخرًا حول خلاف عمرو ودينا،فمنها أن عمرو ودينا متزوجان عرفيًا، وطلبت دينا إتمام الزواج بشكل رسمي مثلها مثل بقية أصدقائها وكأي امرأة، مع رغبتها أيضا في الإنجاب من عمرو دياب، إلا أن الهضبة رفض أمر الزواج الرسمي ولم يجد له مبررًا، ومكتفيًا بزواجهما العرفي وعلاقتهما العاطفية المعروفة لدى الجميع.

وبشكل مفاجئ، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء انفصال عمرود دياب ودينا الشربيني، ووقوع خلاف قوي بينهم، تسبب في ترك دينا للمنزل، لكن عادة ما تكون الصورة غير واضحة للجمهور، خاصة أن الطرفين لم يتحدثا عن الأمر بشكل صريح، وكل ما تم نشره مجرد تكهنات وتسريبات ربما تكون غير حقيقة عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.

أما الرواية الأخرى لخلاف عمرو دياب ودينا الشربيني، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هو وقوع خلاف بينهما في أحد الكافيهات، وبعدها تركت دينا المنزل، لكن بعض وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا قالوا إن عمرو دياب طرد دينا الشربيني من منزلهما، لكن مصدر مقرب من الثنائي أكد أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام.

ورغم استمرار حالة الجدل حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، إلا أن الطرفين يلتزمان الصمت، ولم يرد أي من عمرو دياب أو دينا الشربيني على كل ما تردد حول انفصالهما لكشف حقيقة ما حدث بينهما، وهو الأمر الذي ينتظره جمهور عمرو دياب الذي اعتاد أن يشاركه لحظاته، خاصة منذ ارتباطه بدينا الشربيني.