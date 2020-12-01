نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الفنان السوداني حمد الريح مُتأثرًا بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان السوداني حمد الريح، وذلك عن عمر ناهز 80 عامًا، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

حميد الريح هو واحد من أشهر المغنيين السودانين الذين قاموا بتطوير الأغنية السودانية من خلال النص الهادف والموسيقى واللحن المتجدد.

ولد حميد الريح في جزيرة توتي، عام 1940 بالعاصمة السودانية الخرطوم، ونشأ وسط أسرة تعمل بالزراعة، وبعد ذلك تعلم في المدارس القرآنية بالجزيرة ثم التحق بالمدارس النظامية حتى المرحلة المتوسطة.