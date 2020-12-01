تعرف على حبيب ريهانا الجديد

أكدت مجلة " بيبول" الأمريكية أن النجمة العالمية ريهانا تواعد مغني الراب الامريكي آيساب روكي، وفقا لمصدر خاص.

وقال المصدر إن ريهانا شوهد وهي تتناول العشاء مع مجموعة من اصدقائهما وبرفقتها آيساب روكي في أحدى المطاعم الشهيرة في ولاية نيويورك الأمريكية، لافتا الى ان المغنية الشهيرة وحبيبها مازالا في مرحلة متقدمة من علاقتهما.

واشار المصدر الى ان ريهانا و آيساب روكي ايضا شوهدا سويا العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

وتعرضت ريهانا لانتقادات واسعة بعد إعادة استخدامها موسيقى أغنية تتضمن حديثا نبويًا شريفًا، خلال الإعلان الترويجي الأخير للملابس الداخلية التابعة لخط أزيائها، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم الحاد عليها.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، أثارت النجمة العالمية الغضب من جديد، باستخدام موسيقى أغنية "دوم" التي تم إنتاجها قبل 4 سنوات، ولكن هذه المرة من خلال تسريع الموسيقى لإعلان الملابس الداخلية، مما جعل محبيها قادرين على التعرف على الموسيقى والأغنية الأصلية لها.

ولم تلق هذه الأغنية أو إعادة استخدام الموسيقى الخاصة بها مجددا، إعجاب المسلمين الذين هاجموها جراء استخدامها حديثا نبويا شريفا عن يوم القيامة وقتل الرجل لشقيقه ووالده، في الأغنية الأصلية للمطرب البريطاني "كوكو كلوي".

يشار الى ان ريهانا تعرضت لحادث خلال استقلال دراجة كهربائية،وأصيبت في الوجه بدون حدوث إصابات بالغة.

قررت ريهانا التعاون مع مؤسس موقع تويتر ومغني الراب الشهير جاي زي لجمع تبرعات لمواجهة كوفيد -19 ومساعدة المتضررين من فيروس كورونا.

وقامت مؤسسة كلارا ليونيل الخيرية المملوكة لـ ريهانا بالتعاون مع مؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، ومؤسسة جاي زي الخيرية بجمع تبرعات تصل إلى 6 ملايين ونصف دولار أمريكي من أجل دعم المنظمات لتصدي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخارجها.

كما سيجرى تخصيص جزء من التبرعات لدعم المؤسسات الدولية مثل مؤسسة اليزابيث تايور لمكافحة الإيدز، ومؤسسة أطباء بلا حدود.