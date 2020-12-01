قدم قصر ثقافة الجيزة، على مسرح مركز الجيزة الثقافي، العرض المسرحي "المجهول من هذا الاتجاه"، وذلك ضمن فعاليات شباب المخرجين المبدعين، بحضور الدكتورة نهي نبيل، مدير عام ثقافة الجيزة.

وذكر بيانٌ صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، أن فكرة العرض تدور حول ممثل مسرحي، يستيقظ ليجد نفسه وقد اتم العام الثامن والستون، وهو بدون زوجة ولا أطفال، فيستعيد ذكرياته المسرحية، مع ملقن المسرح المدعو"نيكيتا"، وفي النهاية يفقد الممثل حياتة على خشبة المسرح.

العرض من تأليف عمر رضا، والمعالجة الدرامية لـ"طه زغلول"، وإخراج مصطفى طه، وبطولة محمود يونس، وليد دانيال، خالد شمس، محمد على، فرح محمد، محمد صلاح خطاب، هشام مصطفى، محمد جبريل.

"المجهول من هذا الاتجاه" بـ"ثقافة الجيزة" ضمن فعاليات شباب المخرجين "المجهول من هذا الاتجاه" بـ"ثقافة الجيزة" ضمن فعاليات شباب المخرجين "المجهول من هذا الاتجاه" بـ"ثقافة الجيزة" ضمن فعاليات شباب المخرجين