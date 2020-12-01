أهي أهي لـ عمرو دياب تحقق 4 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "اهي اهي" للفنان الكبير عمرو دياب مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلور 4 ملايين مشاهدة بعد مرور 3 أسابيع على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
وتصدر الفنان عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بعد نشوب خلاف كبير بينهما على مدار الأيام الماضية.
وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما، وآخرها فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام" وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".
وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما اختلف على أسبابه.
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