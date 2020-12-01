محمد صبحي لعبلة كامل: "نفسي أتواصل معاكِ ونكرَّمك على مشوارك الفني"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان محمد صبحي أنه يُريد أن يتواصل مع الفنانة عبلة كامل، لكي يقوم بتكريمها على مشوارها الفني، مُضيفًا :"نفسي أتواصل معاكِ يا عبلة؛ علشان نكرَّمك على مشوارك الفني، وياريت تكوني سمعاني"

وأوضح محمد صبحي خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يمتلك رقمًا للفنانة عبلة كامل، كي يتواصل معها، لكي يتمنى أن يطمئن عن حالها بعدما انتشرت أخبار عديدة مُتعلقة بمرضها خلال الفترة الماضية.

وقال محمد صبحي أنه يرغب في التواصل مع مجموعة من الفنانين أبناء جيِلِه؛ ولو عن طريق النقابة، مُوضحًا أنه يعمل خلال الفترة الحالية على احتفالية "50 سنة فن" التي سيقوم خلالها بتكريم مجموعة من الفنانين، منهم :هناء الشوربجي، الراحلة سعاد نصر، نيفين رامز، صلاح عبد الله، أحمد آدم، عبلة كامل، شريهان، سيمون، سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، هاني رمزي، أحمد وفيق.