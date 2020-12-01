"أنا مش دمية في صندوق" إنجي أنتوشكا تتمرد على العادات الخاطئة في مجموعة 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت عنوان "نساء أنتوشكا.. لسن دمية أو باربي في صندوق" أطلقت مصممة الأزياء إنجي انتوشكا أحدث مجموعاتها لشتاء 2020 - 2021، والتي جمعت فيها بين الأزياء والأفكار التي من الممكن أن تعالج فيها العادات المجتمعية الخاطئة، وهي الافكار التي اتجهت إليها العديد من الدور العالمية حتى تكون هناك بجانب الازياء والموضة رسالة تعالج اثار الماضي في العديد من المجالات.



وفي تصريحات خاصة أكدت أنتوشكا أن النساء لسن دمية أو باربي في صندوق، لا توجد بوابة، ولا قفل، ولا صندوق يمكنك وضعه على حرية أذهاننا كنساء بلغن من المكانة العلمية والمجتمعية ما لا يصل اليه بعض الرجال.



مشيرة أن المرأة لها مسؤلية تجاه المجتمع فكما تكون للكلمات قوة وللقلم قوة فان للموضة رسالتها القوية التي تثور على عادات المجتمع الخاطئة، وتكسر امرأة انتوشكا الصندوق لتقول ان المراة اصبحت قيادية في جميع المجالات ولم تغفل كونها كأم ان تكون مستشارة واعلامية ورئيسة دولة وغيرها من المناصب القيادية وستواصل تحطيم الجدران وتتحدى الصور النمطية.



مؤكدة أن المرأة ليس لديها سقوف، السماء هي حدودها ليس هناك حد لما يمكن أن تنجزه المرأة، فمن خلال المجموعة اوجه رسالة الى رفع أصواتنا ليس حتى نتمكن من الصراخ، ولكن حتى يمكن سماع من ليس لديهم صوت، لقد استغرق تطوير صوتنا وقتًا طويلاً، والآن بعد أن حصلنا عليه لن نصمت أبدًا، الا أن البعض لا يزال ينظر اليها كونها دمية داخل صندوق تتمتع بالجاذبية والجمال والاثارة دون النظر الى عقليتها وكونها عضو فعال في المجتمع.



مشيرة أن المجموعة تحدثت عن علاقة المرأة بالمجتمع عن طريق ادخال بعض الموتيفات التي تضع المرأة في قيود خاصة من خلال إعطاء بعض الرمزية للمجموعة بدءا من الصندوق الذي توضع بداخلة عارضة الازياء مرورا بالخامات والقصات، انتهاء بالالوان التي تعكس رمزية المرأة من خلال درجات الروز الى ان تحطم امرأة انتوشكا الصندوق.



مشيرة أنها أيضا استخدمت بعض الخامات التي ترمز الى القوة الناعمة للمرأة من خلال الجلد والفرو والتويد والكابوتنيه وايضا الالوان الترابية والكاشمير وجمعنا بين الروز والاورانج وهي ألوان صعب المزج ما بينها ولكن لتشير أيضا إلى كسر الالوان المعتادة فبجانب أنها موضة 2021 فهي كسرت فكرة تابوت الألوان المعتادة، وكسرنا حاجز الألوان الداكنة من خلال الاستعانة باللون الأبيض في الشتاء وجاء الاسود ودرجات الألوان الداكنة على استحياء.. وايضا القصات التي ترمز إلى الماضي والمستوحاة من فترت الستينيات والتي تدل على العادات القديمة التي لا تتوافق مع العصر وكيفية وضعها في اطار عصري بشكل جديد ومختلف يتماشى مع الالفية الجديدة، أيضا استخدام الحزام على بعض التصميمات والذي يرمز الى القيود وكيف جاء بالالوان البراقة التي استطاعت من خلالها المراة ان تحولها الى طريق لكسر تلك العادات من خلال الخامة الميتالك علاوة على انها من اهم اتجاهات الموضة العالمية، نستطيع ان نقول ان مجموعة "انتوشكا" 2021 كسرت هذا الحاجز من خلال الألوان والقصات والخامات في رسالة من الموضة الى المجتمع.