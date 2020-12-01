بعد نجاح أغنية الفرق الكبير.. أصالة توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة إلى فريق عمل أغنية "الفرق الكبير" بعد نجاحها، وخصت بالشكر مؤلف الأغنية تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ونشرت الفنانة أصالة صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح النّجاح والمحبّة والقرابة الّتي ألّفت بين أرواح المحبّين.. صباح ينتشل الوقت من قاع السّكوت لأحرف ترتّبت لتعبّر عنّ مكنونها وترافقها آلات معها غنّت وترجمت باقي القصّه دون كلام.. قبلتُ فيها أنّ أتّرك آثار جروحي وبواقي دمعي بصوت هذه المرّه امّ يرضى أنّ يصدّ هذه المشاعر خلفه وكعادتها منّ وراءه تختبئ.. نتشارك معًا جميع تفاصيل الحياة بمرّها وحلوها".



وتابعت: " شكرًا أحبّتي على دفء مشاعركم وكلّ امتناني للطيّب الغالي أبو ناصر على اختياري لأغنية أعجبتني جدًّا كما أعجبتكم، والشّكر موصول للأستاذ نوّاف عبد الله على لحن صاغه بسلاسة صعبة.. ولصديقي العزيز خالد عزّ محبّتي وامتناني لإتقانه دائمًا توزيع الحروف الموسيقيّه بالشّكل المثالي".

حققت أغنية "الفرق الكبير" للنجمة اصالة اكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناتها بـ"يوتيوب"، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبد الله، توزيع: خالد عز.

اغنية "الفرق الكبير" تعد التعاون الأول الذى يجمع الفنانة أصالة بالمستشار تركى آل شيخ.



كان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن موعد طرح أغنية "الفرق الكبير" والتي يتعاون فيها مع أصالة، وذلك من خلال تغريدة على تويتر كتب فيها: "أصالة، بكرا الساعة 9 أغنيتي معاك وأوّل تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور".

وتفاعلت أصالة مع التغريدة وأعربت عن حماسها بنزول الأغنية وكتبت "بإنتظارها اليوم بكلّ حماس وأكيد هالأوّل تعاون بموضوع بهالكمّ من الشّعور حيكون أحلى هديّه إلي ولكلّ النّاس" وتابعت " باقي كمّ ساعه أنا عمّ عدّهم ونسمع ونقول".

وأكد الموزع خالد عز أن الأغنية تستحق كل الوقت الذي قضاه في العمل عليها، وكتب: "والله ٤ أيام بدون نوم يا ابو ناصر بس الأغنية ممتعة ولدرجة إني ممكن اقعد شغال فيها لو شهر مش هتعب".

كانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ.

وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.

وأعلنت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل إصابتها بشلل الأطفال وذلك أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية.

وأضافت أصالة أنها مرت بالكثير من التجارب الذاتية والآلام النفسية وخاصة أن الآلام الجسدية الكل يعرف عنها، وآلامها النفسية كانت كثيرة، خاصة في تجربتها الثانية.