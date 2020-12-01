سيدات الأعمال يوجهن نصائح للمشاركات في مسابقة "مشروع أمل"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه عدد من الحارصين على حضور مؤتمر مشروع أمل النصائح للمشاركين بمشاريعهن في هذه المسابقة وذلك في بداية المؤتمر.

وكانت من أهم النصائح من ناظين عبد الغفار مؤسسة شركة "آرت دي ايجيبت" قائله: "لا لليأس" وآخرهم "كوني نفسك" و"حاربي الخوف وابدأي في الخوف عن الإحساس بالوصول للهدف" و"لا أحد يعلم مدى أهمية مشروعك مثلك".

وبدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر مشروع أمل لدعم ريادة المشاريع النسائية الواعدة في مصر وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة.

ومن المقرر الإحتفاء بعشر مشتركات بمشاريعهن الواعدة لهذا العام وذلك إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين الذين ساهمو في إنجاح البرنامجومعهم عدد من المدربين والمحاضرين الذين عملو على المشاريع خلال مراحلها المختلفة وسيتم اختيار لجنة لجنة تحكيم لثلاثة مشاريع فائزين بمراكز ثلاثة ليحصلون على جائزة قدرها 5000 دولا أمريكي.